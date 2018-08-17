В ООН розкритикували відміну доповіді по Сребрениці в Республіці Сербській
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До цього відміну доповіді розкритикував Державний департамент США
Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль Хусейн засудив рішення парламенту Республіки Сербської, яка є частиною федеративної Боснії і Герцеговини, скасувати доповідь 2004 року щодо різанини в Сребрениці у рамках конфлікту 1992-1995 років. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
На думку Зейд Раада аль Хусейн відміна цієї доповіді лише посилить націоналістичні настрої напередодні виборів до парламенту, які мають пройти в жовтні 2018 року. Також такий крок може зірвати процес примирення на думку офісу Верховного комісара ООН із прав людини.
За відповідне рішення парламент Республіки Сербської проголосував в вівторок. Даний розвиток подій вже розкритикував Державний департамент США, назвавши його кроком в неправильному напрямку, який спрямований на переписування історії війни, її заперечення і політизацію трагедії.