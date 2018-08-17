В ООН розкритикували відміну доповіді по Сребрениці в Республіці Сербській



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Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль Хусейн

До цього відміну доповіді розкритикував Державний департамент США

Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль Хусейн засудив рішення парламенту Республіки Сербської, яка є частиною федеративної Боснії і Герцеговини, скасувати доповідь 2004 року щодо різанини в Сребрениці у рамках конфлікту 1992-1995 років. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку Зейд Раада аль Хусейн відміна цієї доповіді лише посилить націоналістичні настрої напередодні виборів до парламенту, які мають пройти в жовтні 2018 року. Також такий крок може зірвати процес примирення на думку офісу Верховного комісара ООН із прав людини.

За відповідне рішення парламент Республіки Сербської проголосував в вівторок. Даний розвиток подій вже розкритикував Державний департамент США, назвавши його кроком в неправильному напрямку, який спрямований на переписування історії війни, її заперечення і політизацію трагедії.