В РФ заявили, що готові обговорювати із США свої «нові стратегічні наступальні озброєння»
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Москва стверджує, що Вашингтон порушує угоду СНО-3
Заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков заявив про те, що Москва готова обговорювати із Вашингтоном свої нові системи «Сармат», «Авангард» і низку інших систем.
При цьому дані стратегічні наступальні системи не охоплюються діючою угодою про Скорочення стратегічних наступальних озброєнь 2010 року (СНО-3). Про це повідомляє російське інформаційне агентство РИА-Новости.
За словами Рябкова, РФ готова до «серйозної розмови» про те, як нові системи, які вперше були представлені Путіним на початку березня 2018 року, відносяться до угоди СНО-3. Замість цього, на думку дипломата, «США ідуть по шляху розкручування даної теми».
При цьому в РФ є свої претензії до того, як США виконують угоду СНО-3. Москву хвилює те, що частина носіїв стратегічного озброєння перероблена таких чином, що при бажанні на неї можна знову повернути ядерні боєголовки.