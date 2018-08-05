В Швеції п’яний капітан з Росії посадив судно на мілину
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Розсилка
В крові росіянина виявили 2,5 проміле алкоголю
Капітан з Росії, який керував судном в нетверезому стані, посадив його на мілину біля берегів Швеції.
Про це повідомляє Sydsvenskan.
Інцидент стався ввечері в п’ятницю, 3 серпня.Відзначається, що судно, яке збилося з курсу, помітив екіпаж, який ішов неподалік буксира.
Моряки протягом півгодини намагалися зв’язатися з капітаном корабля, однак зазнали невдачі.
За даними місцевої поліції, в крові росіянина виявили 2,5 проміле алкоголю.
Судно оглянули дайвери і не виявили в корпусі яких-небудь пошкоджень.