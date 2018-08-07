В Сінгапурі почали сканувати очі при перетині кордону



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Технологія в п’ять разів дорожча за зняття відбитків пальців

Уряд Сінгапуру запустив нову програму, яка передбачає сканування очей на частині пунктів перетину кордону. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього система IRIS використовувалася в США і Великій Британії. Її вартість може бути в 5 разів більшою чим традиційна перевірка відбитків пальців.

Дану технологію будуть застосовувати спочатку на двох пунктах перетину кордону із Малайзією і на поромній переправі, яка зв’язує Сінгапур із Індонезією. Влада Сінгапуру збирала скани очей в громадян країни і постійних жителів із січня 2017 року.

Окрім того в аеропорту цієї країни окрім сканування очей передбачається застосування технології розпізнавання облич. Такі заходи безпеки викликані через посилення загрози із боку терористів.