У Сомалі вибухнув автомобіль, загинули 11 людей



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Сомалійська поліція вважає, що теракт, швидше за все, скоїло ісламістське угруповання «Аль-Шабаб» Фото: Reuters

Автомобіль підірвали поблизу великого торговельного центру

У столиці Сомалі Могадішо у результаті потужного вибуху загинули 11 людей.

Вибухівку було закладено в автомобіль, який підірвали поблизу великого торговельного центру, повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

«Кілька загиблих були знайдені у зруйнованій будівлі біля місця вибуху автомобіля. Загалом 11 осіб загинули, ще 10 зазнали поранень», - йдеться у повідомленні.

Сомалійська поліція вважає, що теракт, швидше за все, скоїло ісламістське угруповання «Аль-Шабаб».

Нагадаємо, внаслідок вибухів в столиці Сомалі, які сталися 9 листопада 2018 року, загинули 39 людей. Тоді двоє смертників підірвали себе в автомобілях поблизу готелю «Сахафі».

Джерело: Укрінформ