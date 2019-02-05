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    У Сомалі вибухнув автомобіль, загинули 11 людей

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    <p>Сомалійська поліція вважає, що теракт, швидше за все, скоїло ісламістське угруповання &laquo;Аль-Шабаб&raquo;</p> - У Сомалі вибухнув автомобіль, загинули 11 людей

    Сомалійська поліція вважає, що теракт, швидше за все, скоїло ісламістське угруповання «Аль-Шабаб»

    Фото: Reuters

    Автомобіль підірвали поблизу великого торговельного центру

    У столиці Сомалі Могадішо у результаті потужного вибуху загинули 11 людей.

    Вибухівку було закладено в автомобіль, який підірвали поблизу великого торговельного центру, повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

    «Кілька загиблих були знайдені у зруйнованій будівлі біля місця вибуху автомобіля. Загалом 11 осіб загинули, ще 10 зазнали поранень», - йдеться у повідомленні.

    Сомалійська поліція вважає, що теракт, швидше за все, скоїло ісламістське угруповання «Аль-Шабаб».

    Нагадаємо, внаслідок вибухів в столиці Сомалі, які сталися 9 листопада 2018 року, загинули 39 людей. Тоді двоє смертників підірвали себе в автомобілях поблизу готелю «Сахафі».

    Джерело: Укрінформ

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