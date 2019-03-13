В США літак впав на житловий будинок



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Літак виконував польоти для фото- і відеозйомки ландшафту

У Сполучених Штатах у штаті Огайо двомоторний літак Piper PA-31 впав на житловий будинок у місті Мадейра, щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомляє місцевий канал News 5 Cleveland.

Зазначаэться, що загинув пілот літака, водночас люди, які перебували в будинку, не постраждали.

За даними каналу, після падіння літак загорівся, але пожежникам вдалося вчасно його погасити.

Розбився літак, який належав компанії з міста Брендон, штат Міссісіпі, що вилетів з аеропорту Лункен в штаті Цинциннаті, на ньому виконувалися польоти для фото - і відеозйомок ландшафту.

Причина падіння літака поки невідома, проводиться розслідування аварії.