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    В США літак впав на житловий будинок

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    В США літак впав на житловий будинок

    Літак виконував польоти для фото- і відеозйомки ландшафту

    У Сполучених Штатах у штаті Огайо двомоторний літак Piper PA-31 впав на житловий будинок у місті Мадейра, щонайменше одна людина загинула.

    Про це повідомляє місцевий канал News 5 Cleveland.

    Зазначаэться, що загинув пілот літака, водночас люди, які перебували в будинку, не постраждали.

    За даними каналу, після падіння літак загорівся, але пожежникам вдалося вчасно його погасити.

    Розбився літак, який належав компанії з міста Брендон, штат Міссісіпі, що вилетів з аеропорту Лункен в штаті Цинциннаті, на ньому виконувалися польоти для фото - і відеозйомок ландшафту.

    Причина падіння літака поки невідома, проводиться розслідування аварії.

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