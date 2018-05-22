В Тернополі призовник вистрибнув з п’ятого поверху військкомату

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Призовник отримав травми різного ступеню тяжкості

Призовник отримав травми різного ступеню тяжкості, намагаючись самовільно залишити розташування призовного пункту.

Про це інформує Тернопільський військовий комісаріат.

«20 травня близько 18 години на обласному збірному пункті Тернопільського ОВК сталася подія. Попередньо встановлено, що призовник Бережанського ОМВК, намагаючись самовільно залишити розташування призовного пункту, здійснив спробу спуститися з п’ятого на перший поверх будівлі по карнизу, зірвався та впав на дах сусідньої будівлі. Внаслідок цього призовник отримав травми різного ступеню тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Постраждалому була надана перша медична допомога, загрози життю призовника немає.

Військовим комісаром Тернопільського ОВК призначено службове розслідування для з’ясування причин, які призвели до даної події.