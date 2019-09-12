  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Туреччині прогримів вибух на автодорозі: є загиблі

    • Розсилка
    В Туреччині прогримів вибух на автодорозі: є загиблі

    Місцева влада звинувачує у вибуху бойовиків робочої партії Курдистану

    У Туреччині В результаті вибуху на автодорозі загинули 4 людини, ще 13 отримали поранення.

    Про це повідомляє Reuters.

    Повідомляється, що вибух стався 12 вересня в районі міста Кулп на південному сході Туреччини. Імовірно вибухнув саморобний вибуховий речовина, яке було закладено близько дороги.

    «Чотири людини загинули і 13 отримали важкі поранення в південно-сході Туреччини після вибуху саморобних вибухових речовин на дорозі, що вибухнула, коли проїжджала машина з сільськими жителями», - повідомили місцеві влади.

    В заяві влади йдеться, що вибухівка була закладена бойовиками робочої партії Курдистану (РПК).

    Читайте також
    Туреччина вибух дороги вибухівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ