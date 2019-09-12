В Туреччині прогримів вибух на автодорозі: є загиблі



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Місцева влада звинувачує у вибуху бойовиків робочої партії Курдистану

У Туреччині В результаті вибуху на автодорозі загинули 4 людини, ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що вибух стався 12 вересня в районі міста Кулп на південному сході Туреччини. Імовірно вибухнув саморобний вибуховий речовина, яке було закладено близько дороги.

«Чотири людини загинули і 13 отримали важкі поранення в південно-сході Туреччини після вибуху саморобних вибухових речовин на дорозі, що вибухнула, коли проїжджала машина з сільськими жителями», - повідомили місцеві влади.

В заяві влади йдеться, що вибухівка була закладена бойовиками робочої партії Курдистану (РПК).