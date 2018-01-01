В Угорщині перекинувся автобус з громадянами Румунії

Аварія сталася з вини водія мікроавтобуса, який заснув за кермом

Мікроавтобус, що здійснював штатний рейс з Франції до Румунії, перекинувся на території Угорщини. Про це повідомляють румунські ЗМІ. Згідно з попередніми даними, з 9-ти пасажирів мікроавтобуса постраждала тільки дев'ятирічна дівчинка, яка була доставлена в одну з місцевих клінік. Як повідомили представники правоохоронних органів Румунії,



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Аварія сталася з вини водія мікроавтобуса, який заснув за кермом

Мікроавтобус, що здійснював штатний рейс з Франції до Румунії, перекинувся на території Угорщини.

Про це повідомляють румунські ЗМІ.

Згідно з попередніми даними, з 9-ти пасажирів мікроавтобуса постраждала тільки дев'ятирічна дівчинка, яка була доставлена в одну з місцевих клінік.

Як повідомили представники правоохоронних органів Румунії, аварія сталася з вини водія мікроавтобуса, який заснув за кермом.

Всі пасажири мікроавтобуса були доставлені в Румунію іншим рейсовим автобусом.