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    В Угорщині перекинувся автобус з громадянами Румунії

    Аварія сталася з вини водія мікроавтобуса, який заснув за кермом
    Мікроавтобус, що здійснював штатний рейс з Франції до Румунії, перекинувся на території Угорщини. Про це повідомляють румунські ЗМІ. Згідно з попередніми даними, з 9-ти пасажирів мікроавтобуса постраждала тільки дев'ятирічна дівчинка, яка була доставлена в одну з місцевих клінік. Як повідомили представники правоохоронних органів Румунії,
    • Сьогодні, 08:13
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    Аварія сталася з вини водія мікроавтобуса, який заснув за кермом

    Мікроавтобус, що здійснював штатний рейс з Франції до Румунії, перекинувся на території Угорщини.

    Про це повідомляють румунські ЗМІ.

    Згідно з попередніми даними, з 9-ти пасажирів мікроавтобуса постраждала тільки дев'ятирічна дівчинка, яка була доставлена в одну з місцевих клінік.

    Як повідомили представники правоохоронних органів Румунії, аварія сталася з вини водія мікроавтобуса, який заснув за кермом.

    Всі пасажири мікроавтобуса були доставлені в Румунію іншим рейсовим автобусом.

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