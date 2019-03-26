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    В Україні набув чинності закон про визнання учасниками бойових дій бійців УПА

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    В Україні набув чинності закон про визнання учасниками бойових дій бійців УПА
    Фото: AFP

    Порядок надання статусу учасника бойових дій встановлює Кабінет міністрів

    В Україні набув чинності закон про надання воїнам Української повстанської армії (УПА) та іншим борцям за незалежність у XX столітті статусу учасників бойових дій.

    Такий статус надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби у складі:

    • Української повстанської армії (УПА);
    • Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська Січ»;
    • Української народної революційної армії (УНРА);
    • Збройних підрозділів Організації українських націоналістів (ОУН);
    • Організації народної оборони «Карпатська Січ»;
    • Української військової організації (УВО).

    Порядок надання статусу учасника бойових дій встановлює Кабінет міністрів.

    Нагадаємо, 6 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соцзахисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Президент Петро Порошенко 22 грудня підписав закон.

    Джерело: Дзеркало тижня

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