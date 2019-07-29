В Україні оголошено штормове попередження
В окремих районах прогнозуються град та шквали 15-20 м / с
Погода в Україні завтра, 30 липня, погіршиться, очікуються дощі з грозами, а також шкальний вітер до 15-20 м/ с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Як повідомляють синоптики, завтра вночі у західних, місцями в північних і центральних областях, вдень на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози. В окремих районах прогнозуються град та шквали 15-20 м / с.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.
Температура повітря вночі становитиме +15 +20, на узбережжі морів до +23 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24 +29, у південній частині та на Закарпатті до +28 +33 градусів.
Нагадаємо, до 31 липня в столиці очікується висока пожежна небезпека.
До слова, скандинавські країни, відомі холодною погодою, переживають рекордно теплі дні разом із рештою континенту.