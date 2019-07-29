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    В Україні оголошено штормове попередження

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    В Україні оголошено штормове попередження

    В окремих районах прогнозуються град та шквали 15-20 м / с

    Погода в Україні завтра, 30 липня, погіршиться, очікуються дощі з грозами, а також шкальний вітер до 15-20 м/ с.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Як повідомляють синоптики, завтра вночі у західних, місцями в північних і центральних областях, вдень на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози. В окремих районах прогнозуються град та шквали 15-20 м / с.

    Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

    Температура повітря вночі становитиме +15 +20, на узбережжі морів до +23 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24 +29, у південній частині та на Закарпатті до +28 +33 градусів.

    Нагадаємо, до 31 липня в столиці очікується висока пожежна небезпека.

    До слова, скандинавські країни, відомі холодною погодою, переживають рекордно теплі дні разом із рештою континенту.  

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер негода
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