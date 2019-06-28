В Україні стрімко дорожчає оренда житла



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Прискорилося зростання вартості оренди житла, ресторанів та готелів

Нацбанк: Дещо збільшилися темпи подорожчання послуг (до 14,1% р/р) під впливом подальшого зростання заробітних плат і стійкого споживчого попиту

У травні прискорилося зростання вартості оренди житла, і загалом темпи подорожчання усіх послуг в останній місяць весни збільшилися до 14,1% у річному вимірі. Про це йдеться у даних червневого макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України.

«Дещо збільшилися темпи подорожчання послуг (до 14,1% р/р) під впливом подальшого зростання заробітних плат і стійкого споживчого попиту. Так, прискорилося зростання вартості оренди житла, ресторанів та готелів, відпочинку в санаторно-курортних установах, послуг хімічного чищення», - вказали у НБУ.

Однак, додали у Нацбанку, це частково компенсувалося нижчими темпами зростання цін на телекомунікаційні, амбулаторні послуги, утримання будинків та прибудинкових територій.

Нагадаємо, в Україні протягом квітня зросла вартість житлово-комунальних послуг за рахунок підняття тарифів на водопостачання та водовідведення, а також на утримання будинків та прибудинкових територій.