В Україні вперше винесено рішення у справі про булінг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спочатку неповнолітня агресор напала на дев’ятикласницю у школі, потім напад повторився на вулиці

За рішенням суду, батьки винної особи сплатять штраф в розмірі 850 грн

Бориспільський міськрайонний суд Київської області виніс перше в України рішення у справі про булінг.

Про це повідомила у вівторок народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Оксана Білозір на своїй сторінці у Facebook.

«11 лютого 2019 року оприлюднено рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який вперше в історії України виніс рішення у справі про булінг: встановлено винну особу та накладено штраф на її батьків, за вчинення протиправних дій до своїх ровесників в навчальному закладі», – зазначила Білозір.

За фактом булінгу, уточнює політик, було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено на розгляд до суду.

«Суд власне і встановив факт булінгу, тобто дії психологічного та сексуального насильства із застосуванням засобів електронних комунікацій, що проявилось у висвітленні непристойних фото у мережі «Інстаграм», в результаті чого могла бути завдана шкода психічному здоров’ю потерпілої. Зазначається, що у судовому засіданні мати неповнолітньої вину в скоєному визнала, просила суворо не карати. За рішенням суду, суддя вважає за необхідне накласти на батьків винної особи адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. 00 коп. та судовий збір в розмірі 384,20 грн», – додала депутат, посилаючись на рішення суду.

Нагадаємо, в одному із сіл Бориспільського району Київської області директор школи звернувся до Національної поліції з повідомленням про побиття 14-річної учениці невідомою особою.