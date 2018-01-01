В Україні запроваджують щорічну оцінку стійкості банків

Банки, які за результатами оцінки потребуватимуть докапіталізації, повинні будуть розробити програму підтримки або відновлення рівня капіталу

Національний банк України вводить оцінку стійкості банків, яка здійснюватиметься в Україні щорічно, починаючи з 1 січня 2018 року. Згідно з постановою НБУ №141, оцінка складатиметься з трьох етапів. Перший етап передбачає перевірку аудиторськими фірмами, включеними до Реєстру аудиторських фірм, якості активів банку і прийнятності забезпечення по



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Банки, які за результатами оцінки потребуватимуть докапіталізації, повинні будуть розробити програму підтримки або відновлення рівня капіталу

Національний банк України вводить оцінку стійкості банків, яка здійснюватиметься в Україні щорічно, починаючи з 1 січня 2018 року.

Згідно з постановою НБУ №141, оцінка складатиметься з трьох етапів. Перший етап передбачає перевірку аудиторськими фірмами, включеними до Реєстру аудиторських фірм, якості активів банку і прийнятності забезпечення по кредитних операціях.

Другий етап становить собою екстраполяцію результатів першого етапу й оцінку достатності капіталу банку станом на дату оцінки.

На третьому етапі Національний банк України оцінюватиме достатність капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічним сценарієм на трирічному горизонті прогнозування.

Перший і другий етапи оцінки проходитимуть усі платоспроможні банки України, а перелік банків для третього етапу визначатиме НБУ з урахуванням впливу кожного банку на стабільність банківської системи країни. Також повідомляється, що банки, які за результатами оцінки потребуватимуть докапіталізації, повинні будуть розробити програму підтримки або відновлення рівня капіталу.