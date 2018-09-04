В Україні запустили систему, яка виявлятиме «липові» медичні довідки



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Тепер дані про медогляди міститимуться в єдиному реєстрі медичних оглядів – захищеній електронній системі

З вересня 2018 року дані про медичні професійні огляди українців зберігатимуться в єдиній електронній системі.

До кінця року планується підключення до системи близько 3 тисяч закладів охорони здоров’я в усіх областях України і поступова заміна паперових бланків медичних оглядів на електронні, пише прес-служба міністерства охорони здоров'я.

Таке нововведення впорядкує професійні медогляди й унеможливить використання підроблених довідок та санітарних книжок.

Професійний медогляд є обов’язковою умовою роботи водіїв, людей, які володіють зброєю, а також вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі тощо.

Тепер дані про такі огляди міститимуться в єдиному реєстрі медичних оглядів – надійно захищеній електронній системі.

Професійний медогляд українці проходитимуть виключно в закладах охорони здоров'я, а дані автоматично відображатимуться в електронній системі.

Довідку-дублікат про пройдений медогляд кожен українець зможе одержати безоплатно.

З часом єдиний реєстр медичних оглядів буде інтегровано до системи «Електронне здоров'я».

Уже зараз працює мобільний додаток «Портал медичних оглядів» на iOS та Android.

З його допомогою контролюючі органи можуть швидко перевірити легітимність конкретного медогляду.

Тестування системи і підключення до неї закладів охорони здоров'я розпочато 20 червня 2018 року.