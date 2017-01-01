В Україні завершують розробку ракетного комплексу «Грім»

Новий «Грім» зможе вражати цілі на відстані 280 км

Павлоградський хімічний завод вивів розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) «Грім» на фінальну стадію розробки. Про це повідомляє сайт Українського мілітарного порталу. Директор заводу Леонід Шиман зауважив, що розробка комплексу вже знаходиться на фінальній стадії, тож в найближчому майбутньому можна



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Оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) «Грім»

Новий «Грім» зможе вражати цілі на відстані 280 км

Павлоградський хімічний завод вивів розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) «Грім» на фінальну стадію розробки.

Про це повідомляє сайт Українського мілітарного порталу.

Директор заводу Леонід Шиман зауважив, що розробка комплексу вже знаходиться на фінальній стадії, тож в найближчому майбутньому можна очікувати на проведення польових випробувань.

«Наразі майже завершені випробування системи управління та переміщення ракет, гідравліки, механіки та усім, що пов’язано із транспортуванням. Скоріш за все, протягом року ОТРК вийде на польові випробування», - наголосив Шиман.

Роботу над цим ракетним комплексом почали ще у 2005 році, а головним розробником виступав КБ «Південне». Попри це, розробку ОТРК зупинили у 2009 році, втім її вдалося відновити чотири роки тому, у серпні.

Мобільна пускова установка «Грім-2» може транспортувати та запускати дві ракети типу «земля-земля». ОТРК «Грім» розробляється для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на дальностях від 50 до 280 км. Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проектується масою 480 кг. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну ампулу.

Бортова система управління ракети інерційна, комплектується системами навігації і наведення різного типу (радіолокаційними, оптико-електронними).