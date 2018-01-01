В Україну повертається зима: вночі очікуються сніг та мороз
- Сьогодні, 15:20
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Фото «Погляд»
В Карпатах та на півдні України - вночі невеликий мокрий сніг
Українцям обіцяють, що в ніч на 9 січня в Україні подекуди випаде сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«На Прикарпатті, в Карпатах та на півдні України - вночі невеликий мокрий сніг», - прогнозують синоптики.
Загалом в Україні 9 січня - переважно без опадів, мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, на узбережжі морів до 2° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.