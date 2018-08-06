В Україну прийде прохолода, а на південь - дощі



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Температура повітря буде більш комфортною

7 серпня до України переміститься порція більш прохолодного повітря, лише південно-східна частина країни залишиться в спекотній повітряній масі з ймовірністю короткочасних дощів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Укргідрометцентр.



У південній частині, східних та Дніпропетровській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 27-32°.

На решті території без опадів, температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°.



Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.



У Києві – без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 7 серпня найвища температура вдень була 38 у 2010 р., найнижча вночі 8,7 у 1923 р.



На 8 серпня прогнозують теплу погоду, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 16-21°, удень 27-32°.



У Києві – без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.