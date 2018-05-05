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    В Україну йдуть травневі грози

    На Київщині стане прохолодніше: 21-23 градуси тепла
    Із завтрашнього дня в Україні почнеться сезон дощів, відомий як травневі грози. Про це повідомляє прес-служба Укргідромецентру. Так, у центральній Україні, а саме Житомирській, Київській, Чернігівський, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях очікуються грози. Найпрохолодніше буде у
    • Сьогодні, 14:45
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    Фото «Наш Киев»

    На Київщині стане прохолодніше: 21-23 градуси тепла

    Із завтрашнього дня в Україні почнеться сезон дощів, відомий як травневі грози. Про це повідомляє прес-служба Укргідромецентру.

    Так, у центральній Україні, а саме Житомирській, Київській, Чернігівський, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях очікуються грози.

    Найпрохолодніше буде у Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях: 21-23 градуси тепла.

    Найтепліше буде у Миколаївській області до +30.

    7 квітня грози очікуються у Вінницькій, Черкаській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Дощі пройдуть у Криму, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській, Одеській, Луганській, Донецькій та Харківській областях.

    Температура від 21 до 27 градусів тепла.

    8 квітня грози та дощі пройдуть у всіх областях крім Черкаської. Стовпчик термометра коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.

    9 травня дощі та грози оминуть Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську та Івано-Франківську області. Температура від від 20 до 25 градусів тепла.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна
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