В Україну йдуть травневі грози
- Сьогодні, 14:45
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На Київщині стане прохолодніше: 21-23 градуси тепла
Із завтрашнього дня в Україні почнеться сезон дощів, відомий як травневі грози. Про це повідомляє прес-служба Укргідромецентру.
Так, у центральній Україні, а саме Житомирській, Київській, Чернігівський, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях очікуються грози.
Найпрохолодніше буде у Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях: 21-23 градуси тепла.
Найтепліше буде у Миколаївській області до +30.
7 квітня грози очікуються у Вінницькій, Черкаській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Дощі пройдуть у Криму, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській, Одеській, Луганській, Донецькій та Харківській областях.
Температура від 21 до 27 градусів тепла.
8 квітня грози та дощі пройдуть у всіх областях крім Черкаської. Стовпчик термометра коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
9 травня дощі та грози оминуть Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську та Івано-Франківську області. Температура від від 20 до 25 градусів тепла.