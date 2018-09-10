В уряді пропонують звільнити від мобілізації ще одну категорію населення



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Законопроект розроблений Міністерством закордонних справ

У ВР зареєстровано урядовий законопроект №9046 «Про внесення зміни до статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації громадян України, які працюють в міжнародних організаціях».

Ініціатором законодавчої ініціативи виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляється на сайті парламенту.

«З початком проведення антитерористичної операції на сході України постало питання виконання зобов'язань щодо звільнення громадян України, які працюють в міжнародних організаціях, членом яких є Україна, та їх представництвах на території України, від виконання військового обов'язку на час їх перебування у трудових відносинах з цими організаціями», - йдеться у пояснювальній записці.

Відтак, розробники документу пропонують доповнити статтю 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» положенням, за яким призову на військову службу під час мобілізації не підлягатимуть громадяни України, які працюють за державною квотою у міжнародних організаціях, членом яких є Україна, а також ті українці, які є посадовими особами представництв міжнародних організацій в Україні.

Законопроект розроблений Міністерством закордонних справ.

Відповідно до інформації, що міститься у картці законопроекту, наразі він перебуває на розгляді у профільному комітеті ВР, яким визначено Комітет з питань національної безпеки і оборони.