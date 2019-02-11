В уряді РФ готують масштабні зміни



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Костянтин Чуйченко може стати реальним керівником нових відділів

Ідея реформи не подобається співробітникам уряду РФ

Віце-прем’єр РФ Костянтин Чуйченко виступив із ініціативою реформи апарату уряду країни. Про це пише видання The Bell.

Реформа передбачає ліквідацію секретаріатів віце-прем’єрів РФ. Замість цього заступники Дмитра Медведєва будуть очолювати 10 мегадепартаментів. Відслідковувати роботу цих відомств буде департамент контролю, який і буде очолювати сам Чуйченко. Попередня система роботи апарату залишалася незмінною із 1997 року.

Сама ідея реформи обговорюється із травня 2018 року. В уряді скептично дивляться на ідею цієї реформи, оскільки вона принесе додаткове навантаження. Окрім того переформатування апарату уряду РФ може привести до паралізації роботи над проектами, які вимагають залучення декількох відомств оскільки тепер кожен напрямок буде курувати окремий мегадепартамент.

До того ж, саме Костянтин Чуйченко може стати реальним керівником нових відділів, а не профільні віце-прем’єри. Кінцеве рішення по реформі можуть прийняти вже в березні 2019 року.