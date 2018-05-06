В Ужгороді зацвіло тюльпанове дерево
- Сьогодні, 07:40
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В Україні тюльпанові дерева можна зустріти, зокрема, в Ужгороді, у Львівській області й у Києві.
В Ужгороді почало квітнути тюльпанове дерево. Як повідомляє УНН, тепер замість 20 000 тюльпанів місто прикрашають розквітлі Ліріодендрони тюльпанові.
Найбільші тюльпанові дерева в Ужгороді ростуть на площі Народній і в Ужгородському ботанічному саду. Це високі розлогі дерева, на яких зараз розквітають оранжево-зелені квіти. Вони своїм зовнішнім виглядом і розміром схожі на тюльпани.
Насправді Ліріодендрон тюльпановий не має відношення ні до клена, ні до тюльпанів. Рослина - найближчий родич магнолії. У каталозі деревини Ліріодендрон позначений як жовта тополя, хоча й із тополею в цього дерева немає нічого спільного.
В Україні тюльпанові дерева можна зустріти переважно в ботанічних садах і парках, зокрема, в Ужгороді, у Львівській області й у Києві.
Нагадаємо, що першою цьогоріч, і вже який рік підряд, зацвіла сакура в центрі Мукачева, яку в народі вже прозвали шаленою, бо вона цвіте останні кілька років не тільки першою, а й по кілька разів на рік.
Слідом за Мукачевом сакури на Закарпатті розцвіли і у Виноградові.