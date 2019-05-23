В ЮНІСЕФ розповіли, коли українські підлітки починають займатися сексом



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У віці 10 років кожен сьомий український підліток вже має досвід вживання алкоголю

Серед українських підлітків у віці між 13 та 17 роками кожен четвертий хлопець та кожна восьма дівчина мають досвід сексуальних стосунків.

Такі дані дослідження, оприлюдненого дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Третина підлітків розповіли, що не використовували презерватив під час свого першого сексуального контакту.

Також українська молодь в опитуванні показала низький рівень поінформованості щодо шляхів передачі вірусу ВІЛ/СНІД: про них знають лише 12% опитаних.

Згідно дослідження, дуже тривожними виглядають показники паління серед підлітків. Найгірша ситуація серед 15-річних хлопців – 40% з них визнали, що палять. Це найвищий середній показник серед усіх країн, де ЮНІСЕФ проводив дослідження.

Загалом у віці між 11 та 17 роками досвід паління в Україні мають кожен четвертий юнак та кожна шоста дівчина.

У віці 10 років кожен сьомий український підліток вже має досвід вживання алкоголю, а у 17 років цей показник серед молоді досягає 60%.

Дослідження виявило помітне зменшення кількості підлітків, які вживають марихуану. Так, в 2012 році майже чверть опитаних повідомили, що вживали марихуану. Зараз цей показник для дітей віком 13-17 років знизився втричі – до 8%.