В Житомирі сталася масштабна пожежа на картонному комбінаті



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Головне Управління ДСНС України у Житомирській області

На гасінні пожежі працюють 11 одиниць техніки

В Житомирі на складі готової продукції картонного комбінату сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Житомирській області.

Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку «101» о 11:20 у вівторок, 18 вересня.

«За викликом до місця події було спрямовано техніку Житомирського гарнізону. Площа пожежі орієнтовно складає 3 тис. кв.м», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що висока температура та швидке розповсюдження вогню через високе пожежне навантаження (горить папір, картон) створюють складність в гасінні.

«Аби запобігти перекиданню вогню на інші цехи та на поруч розташовані підприємства, на гасінні пожежі працюють 11 одиниць техніки та 63 чоловіки особового складу», - повідомили в ДСНС.