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    В Житомирі сталася масштабна пожежа на картонному комбінаті

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    В Житомирі сталася масштабна пожежа на картонному комбінаті
    Головне Управління ДСНС України у Житомирській області

    На гасінні пожежі працюють 11 одиниць техніки

    В Житомирі на складі готової продукції картонного комбінату сталася масштабна пожежа.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Житомирській області.

    Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку «101» о 11:20 у вівторок, 18 вересня.

    «За викликом до місця події було спрямовано техніку Житомирського гарнізону. Площа пожежі орієнтовно складає 3 тис. кв.м», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що висока температура та швидке розповсюдження вогню через високе пожежне навантаження (горить папір, картон) створюють складність в гасінні.

    «Аби запобігти перекиданню вогню на інші цехи та на поруч розташовані підприємства, на гасінні пожежі працюють 11 одиниць техніки та 63 чоловіки особового складу», - повідомили в ДСНС.

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