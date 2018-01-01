В зоні АТО загадково загинули морські піхотинці
- Сьогодні, 11:22
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За попередніми даними, тіла загиблих знайшли у будинку, де вони тимчасово проживали
Правоохоронці встановлюють причини загибелі морських піхотинців, тіла яких виявили за місцем тимчасового проживання. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Наразі ні причини смерті, ні версії щодо їхньої загибелі не повідомляються. Також не повідомляється кількість загиблих бійців.
«Представниками Військової служби правопорядку в Збройних силах України та Національної поліції України з’ясовуються причини та подробиці надзвичайної події щодо загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти. За попередньою інформацією тіла морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що у межах слідства було відкрито кримінальне провадження.