В зоні АТО загадково загинули морські піхотинці

За попередніми даними, тіла загиблих знайшли у будинку, де вони тимчасово проживали

Правоохоронці встановлюють причини загибелі морських піхотинців, тіла яких виявили за місцем тимчасового проживання. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Наразі ні причини смерті, ні версії щодо їхньої загибелі не повідомляються. Також не повідомляється кількість загиблих бійців. «Представниками Військової служби правопорядку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередніми даними, тіла загиблих знайшли у будинку, де вони тимчасово проживали

Правоохоронці встановлюють причини загибелі морських піхотинців, тіла яких виявили за місцем тимчасового проживання. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наразі ні причини смерті, ні версії щодо їхньої загибелі не повідомляються. Також не повідомляється кількість загиблих бійців.

«Представниками Військової служби правопорядку в Збройних силах України та Національної поліції України з’ясовуються причини та подробиці надзвичайної події щодо загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти. За попередньою інформацією тіла морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що у межах слідства було відкрито кримінальне провадження.