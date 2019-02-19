В ЗСУ заявили, що російського літака ТУ-95 на Донбасі немає



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Командування Повітряних Сил ЗСУ не підтвердило інформацію про те, що 15 лютого в районі проведення ООС був російський літак ТУ-95

Командування Повітряних Сил ЗСУ підкреслило, що українські військові готові «швидко та вчасно реагувати на будь-яку агресію з повітря»

Командування Повітряних сил ЗСУ спростувало інформацію про те, що нібито 15 лютого у повітряному просторі України в районі проведення ООС був помічений літак ТУ-95 Повітряно-космічних Сил РФ.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«В мережі Інтернет деякими інформаційними Інтернет-виданнями розповсюджується інформація, що нібито 15 лютого у повітряному просторі України в районі проведення ООС спостерігався проліт літака Повітряно-космічних Сил РФ типу ТУ-95. Перевіривши вище вказану інформацію, повідомляємо, що вона не відповідає дійсності», - заявило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що чергові сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ «щоденно несуть бойове чергування та стоять на варті повітряного простору України й готові швидко та вчасно реагувати на будь-яку агресію з повітря».

Нагадаємо, в штабі ООС заявили, що 18 лютого російські окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, з них 10 разів – із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм із витратою 117 снарядів та мін.