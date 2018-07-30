Вчені розкрили секрет прокляття мумій інків



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Ще в 1976 році будівельники знайшли мумії двох дівчаток в печері біля вершини гори Серро-Есмеральда

Чилійські вчені виявили, що шати двох мумій дівчаток з Чилі виявилися просякнуті смертельно небезпечною отрутою, червоною фарбою на базі ртуті.

Це перший випадок, коли отруйну речовину - блискучу червону форму сульфіду ртуті - зв'язали з похованням в регіоні, передає Science Alert.

Ще в 1976 році будівельники знайшли мумії двох дівчаток в печері біля вершини гори Серро-Есмеральда. Аналіз їх рештків показав, що ці діти харчувалися хорошою їжею і перебували в стані майже постійного наркотичного сп'яніння в останній рік життя. Нове дослідження, проведене дослідниками з Університету Тарапакі в Чилі, є першим хімічним і мікроскопічним аналізом речовини з мумій дівчаток.

«Нові хімічні аналізи, які ми отримали, показали, що кіновар дійсно була присутня в одязі мумій Серро Есмеральди. Цей токсичний матеріал є запозиченим і дуже рідкісним похоронним варіантом на півночі Чилі», - пишуть дослідники в своїй статті.

Є тільки одне відоме і доведений археологічно джерело кіноварі під час Імперії інків, і це шахта Уанкавеліка на північ від Ліми, яка була на великій відстані від місця поховання.

«Інки - і, загалом, все суспільства, які отримували кіновар з Уанкавеліки, завжди використовували цей мінерал в престижних і елітних соціальних контекстах», - пишуть дослідники.

Таким чином, використання рідкісного пігменту для прикраси одягу померлих може говорити про те, що подібним чином жерці підкреслювали їх високий соціальний статус. А предмети, які знайшли поряд з муміями, можуть свідчити про те, що дівчатка стали жертвами Qhapaq Hucha - ритуального людського жертвопринесення.

Дослідники закликали до обережності інших археологів і антропологів. Виявлення токсичної речовини, яка була до сих пір невідомою в подібній формі, було несподіваним. Працівники музеїв мають, за їхніми словами, завжди бути обережними і вживати належних заходів обережності при роботі з червоними пігментами подібного типу.