  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вчені розкрили секрет прокляття мумій інків

    • Розсилка
    Вчені розкрили секрет прокляття мумій інків

    Ще в 1976 році будівельники знайшли мумії двох дівчаток в печері біля вершини гори Серро-Есмеральда

    Чилійські вчені виявили, що шати двох мумій дівчаток з Чилі виявилися просякнуті смертельно небезпечною отрутою, червоною фарбою на базі ртуті.

    Це перший випадок, коли отруйну речовину - блискучу червону форму сульфіду ртуті - зв'язали з похованням в регіоні, передає Science Alert.

    Ще в 1976 році будівельники знайшли мумії двох дівчаток в печері біля вершини гори Серро-Есмеральда. Аналіз їх рештків показав, що ці діти харчувалися хорошою їжею і перебували в стані майже постійного наркотичного сп'яніння в останній рік життя. Нове дослідження, проведене дослідниками з Університету Тарапакі в Чилі, є першим хімічним і мікроскопічним аналізом речовини з мумій дівчаток.

    «Нові хімічні аналізи, які ми отримали, показали, що кіновар дійсно була присутня в одязі мумій Серро Есмеральди. Цей токсичний матеріал є запозиченим і дуже рідкісним похоронним варіантом на півночі Чилі», - пишуть дослідники в своїй статті.

    Є тільки одне відоме і доведений археологічно джерело кіноварі під час Імперії інків, і це шахта Уанкавеліка на північ від Ліми, яка була на великій відстані від місця поховання.

    «Інки - і, загалом, все суспільства, які отримували кіновар з Уанкавеліки, завжди використовували цей мінерал в престижних і елітних соціальних контекстах», - пишуть дослідники.

    Таким чином, використання рідкісного пігменту для прикраси одягу померлих може говорити про те, що подібним чином жерці підкреслювали їх високий соціальний статус. А предмети, які знайшли поряд з муміями, можуть свідчити про те, що дівчатка стали жертвами Qhapaq Hucha - ритуального людського жертвопринесення.

    Дослідники закликали до обережності інших археологів і антропологів. Виявлення токсичної речовини, яка була до сих пір невідомою в подібній формі, було несподіваним. Працівники музеїв мають, за їхніми словами, завжди бути обережними і вживати належних заходів обережності при роботі з червоними пігментами подібного типу.

     

    Читайте також
    історія діти наука Південна Америка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ