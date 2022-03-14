Верещук: на 14 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів

Україна вкотрий раз добиватиметься розблокування гуманітарного конвою з продуктами харчування та медикаментами від Бердянська до Маріуполя

Віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що станом на 14 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це вона зазначила під час брифінгу, передає «Главком».

Маршрути евакуацій мирних громадян пролягатимуть:

з сіл Богданівка і Нова Богданівка Київської області – до міста Бровари;

з села Перемога Баришівської тергромади – до міста Бровари;

з села Бобрик – до міста Бровари;

з міста Гостомель – до села Білогородка;

з сіл Немішаєве та Ворзель – до села Білогородка;

з селища Дмитрівка – до села Білогородка;

з міста Сєвєродонець Луганської області – до міста Слов’янськ;

з міста Попасна – до міста Слов’янськ;

з селище Гірське – до міста Слов’янськ .

Крім цього, за словами Ірини Верещук, сьогодні Україна вкотрий раз добиватиметься розблокування гуманітарного конвою з продуктами харчування та медикаментами від Бердянська до Маріуполя.

Окремо віцепрем'єрка додала, що у полоні російських окупантів досі перебуває Мелітопольський міський голова Іван Федоров та рятувальник Олексій Данченко. Водночас немає інформації про місцеперебування мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.