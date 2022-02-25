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    Вибухи на Троєщині. Кличко та ДСНС надали першу інформацію

    Росія намагалася потрапити ракетою до ТЕЦ-6 на Троєщині у Києві - Вибухи на Троєщині. Кличко та ДСНС надали першу інформацію
    Росія намагалася потрапити ракетою до ТЕЦ-6 на Троєщині у Києві
    фото ілюстраційне

    Ворог обстріляв найпотужнішу ТЕЦ України?

    П’ять вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Про це повідомив міський голова Києва.

    «Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі», – повідомив Віталій Кличко.

    У той же час за інформацією, ДСНС працювала українська техніка.

    «За нашою інформацією поряд з ТЕЦ-6 працювали наша техніка. ТЕЦ працює у штатному режимі, інформація з об'єкта», – повідомляють у ДСНС.

    Київська теплоелектроцентраль № 6 (Київська ТЕЦ-6) – найпотужніша теплоелектроцентраль України, підприємство енергетики у Києві, підпорядковане комунальному підприємству «Київтеплоенерго». Розташована в урочищі Колпито на північно-східній околиці Києва у нинішньому Деснянському районі. Станція забезпечує централізоване теплопостачання промислових підприємств, житлових і адміністративних будинків Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського та Оболонського районів столиці.

    Теги: Віталій Кличко ДСНС ТЕЦ
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    Вибухи на Троєщині. Кличко та ДСНС надали першу інформацію