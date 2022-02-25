Вибухи на Троєщині. Кличко та ДСНС надали першу інформацію

Росія намагалася потрапити ракетою до ТЕЦ-6 на Троєщині у Києві

Ворог обстріляв найпотужнішу ТЕЦ України?

П’ять вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Про це повідомив міський голова Києва.

«Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі», – повідомив Віталій Кличко.

5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 25, 2022

У той же час за інформацією, ДСНС працювала українська техніка.

«За нашою інформацією поряд з ТЕЦ-6 працювали наша техніка. ТЕЦ працює у штатному режимі, інформація з об'єкта», – повідомляють у ДСНС.

Київська теплоелектроцентраль № 6 (Київська ТЕЦ-6) – найпотужніша теплоелектроцентраль України, підприємство енергетики у Києві, підпорядковане комунальному підприємству «Київтеплоенерго». Розташована в урочищі Колпито на північно-східній околиці Києва у нинішньому Деснянському районі. Станція забезпечує централізоване теплопостачання промислових підприємств, житлових і адміністративних будинків Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського та Оболонського районів столиці.