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    Видатному українському науковцю Борису Патону сьогодні 100 років

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    Борис Патон найстарший (одночасно за віком і за терміном перебування на посаді) президент державної Академії наук у світ - Видатному українському науковцю Борису Патону сьогодні 100 років
    Борис Патон найстарший (одночасно за віком і за терміном перебування на посаді) президент державної Академії наук у світ

    Патон є автором понад 1000 публікацій, зокрема 20 монографій та понад 400 винаходів

    Український винахідник, науковець та президент НАН України Борис Патон сьогодні відзначає своє сторіччя. Його привітав на своїй сторінці у Facebook прем'єр Володимир Гройсман.

    Прем'єр подякував легендарному науковцю за самовіддану працю.

      

    Борис Патон народився 27 листопада 1918 року в Києві у сім'ї відомого вченого Євгена Оскаровича Патона (1870–1953), пізніше директора та засновника інституту електрозварювання та Наталії Вікторівни Патон (1885–1971), домогосподарки.

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    Борис Патон найстарший (одночасно за віком і за терміном перебування на посаді) президент державної Академії наук у світі.

    Крім того, він є ровесником державної Академії наук (день заснування Академії і день народження Патона збігаються – 27 листопада 1918 року). 

    До того ж Борис Патон є автором ідеї електрозварювання м'яких тканин – спосіб з'єднання м'яких тканин при хірургічному втручанні за допомогою високочастотного електроструму. Метод використовується у понад 80 клініках України та Росії, проведено понад 80 тисяч операцій.

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