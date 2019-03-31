Відомий телеведучий планує встановити рекорд України



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Дмитро Комаров

Комаров планує у команді досвідчених пілотів здійснити триденний політ на невеликому чотиримісному літаку

Відомий телеведучий і екстремал Дмитро Комаров, який прокоментував моторошні кадри, де його «підстрелили», планує у команді досвідчених пілотів здійснити триденний політ на невеликому чотиримісному літаку.

Також під час польоту мандрівник планує відвідати максимальну кількість населених пунктів України.

У разі успіху політ буде внесений до Національного реєстру рекордів України за найбільшу кількість відвіданих аеродромів за три льотних дні.

Дмитро Комаров вже не перший рік захоплюється авіацією і навіть виконував фігури пілотажу під контролем досвідчених інструкторів. В цьому польоті він буде у ролі пілота.

За словами Дмитра, Україна має великий потенціал для розвитку малої авіації.

«В експедиціях нам часто доводиться користуватися послугами малої авіації та літати на невеликих чотиримісних літаках. Причому не тільки у найбільш диких місцях, але й у цивілізованих також. У багатьох країнах вони виконують роль маршруток. У такому авіатаксі, наприклад, ми летіли з Танзанії на острів Занзібар менше ніж за 50 доларів. Маленькими літаками подорожували в Бразилії, Мексиці, Болівії, Непалі та багатьох інших країнах. А в Канаді та США приватні літаки взагалі не вважаються чимось незвичайним», – поділився Дмитро.

Також Комаров розповів, для чого він планує здійснити рекордний політ.

«Ми хочемо показати, що в нашій країні теж є такі можливості, але потрібно розвивати цю сферу. Невеликих аеродромів в Україні достатньо, але про це знають не всі. А про стан наших доріг відомо кожному. Якщо розвивати малу авіацію, то можна буде дуже швидко мандрувати навіть між невеликими містами, у яких немає аеропортів. Через такі міста і проходить наш маршрут. І звичайно ж, мала авіація – це не тільки приватні польоти, але і медицина, рятувальні операції, моніторинг з метою охорони навколишнього середовища, контроль вирубки лісів, військові цілі, сільське господарство», – додав ведучий.

До складу екіпажу під керівництвом досвідченого українського пілота і військового льотчика Ігоря Табанюка також увійдуть другий пілот Андрій Блінов і оператор проекту «Світ навиворіт» Олександр Дмитрієв.

Екіпаж планує стартувати вранці 5 квітня з аеродрому в м.Коломия Івано-Франківської області і фінішує там же увечері 7 квітня, якщо дозволять погодні умови та всі інші чинники складуться вдало. Маршрут охоплює практично всю Україну, за винятком закритих для польотів регіонів. На шляху у пілотів Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Вінниця, Кам’янець-Подільський, Житомир, а також Косино, Дрогобич, Скадовськ, Бердичів, Гайсин, Веселе і безліч інших міст. Команда планує здійснювати від 8 до 12 посадок щодня. Всього екіпаж планує відвідати 31 аеродром, а загальний маршрут складе 3000 км.

Переліт відбудеться за підтримки громадської авіаційної організації «АОПА-Україна».

Джерело: ТСН