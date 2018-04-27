Відсьогодні в Україні з’являться в обігу нові гривневі монети

Монети 5 та 10 гривень з’являться у обігу у 2019-2020 роках

Україна отримає нові монети номіналом в 1 та 2 гривні 27 квітня 2018 року, 5 та 10 гривень з'являться у обігу у 2019-2020 роках. Про це стало відомо 14 березня, про що тоді повідомив під час презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій. «Україна отримає нові монети номіналом в 1 та 2 гривні 27 квітня 2018 року, 5 та 10



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Монети 5 та 10 гривень з’являться у обігу у 2019-2020 роках

Україна отримає нові монети номіналом в 1 та 2 гривні 27 квітня 2018 року, 5 та 10 гривень з'являться у обігу у 2019-2020 роках. Про це стало відомо 14 березня, про що тоді повідомив під час презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій.

«Україна отримає нові монети номіналом в 1 та 2 гривні 27 квітня 2018 року, 5 та 10 гривень з’являться у обігу у 2019-2020 роках (за окремим рішенням НБУ)», — сказав він.

Як уточнив Смолій, з 1 липня в Україні будуть запроваджені правила заокруглення загальної суми покупки у чеку. Крім того, з цієї дати Нацбанк припинить карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

При цьому, НБУ не буде вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 грн, але припинить друкувати ці банкноти та додатково поповнювати ними грошовий обіг.

«Правила заокруглення діють у разі відсутності монет і у покупця, і у продавця. Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься», — додав Смолій.