Викрито особу, яка пропонувала детективу НАБУ хабар у $800 тис.

Дана сума пропонувалася НАБУ за припинення розслідування справи, у якій накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень

У п’ятницю, 24 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро України спільно із працівниками Генеральної прокуратури України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США. Про це повідомляє прес-служба Бюро. «Дана сума пропонувалася за припинення розслідування



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Дана сума пропонувалася НАБУ за припинення розслідування справи, у якій накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень

У п’ятницю, 24 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро України спільно із працівниками Генеральної прокуратури України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США. Про це повідомляє прес-служба Бюро.

«Дана сума пропонувалася за припинення розслідування детективами Бюро кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень коштів, підконтрольних викритій особі підприємств», - йдеться в повідомленні.

Попередньо дії особи кваліфіковано за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Наразі, вирішується питання повідомлення викритої особи про підозру та проведення інших невідкладних слідчих дій.