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    Винищувач F-35C отримав пошкодження під час дозаправки

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    Літак&nbsp;F-35C отримав пошкодження під час заправки - Винищувач F-35C отримав пошкодження під час дозаправки
    Літак F-35C отримав пошкодження під час заправки

    Збитки від інциденту можуть складати до 14 млн доларів

    В рамках тренувань щодо проведення дозаправки в повітрі винищувач F-35C отримав пошкодження. Проте видання USNI News повідомило про нього лише сьогодні.

    Пошкодженим виявився двигун, коли F-35C отримував пальне від F/A-18F Super Hornet. Сміття із дозаправника потрапило в двигун винищувача. Інцидент стався іще 22 серпня 2018 року. 

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. F-35C зміг успішно приземлитися на авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN-72). Інцидент класифікується як випадок «Категорії А». Це означає, що шкода від інциденту складає не менше 2 млн. доларів.

    Так за останніми оцінками вартість двигуна F135 для винищувача п’ятого покоління складає 14 млн. доларів.

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