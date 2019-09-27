Винник потрапив у скандал: співак знявся у російському пропагандистському кліпі



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Український співак Винник знявся в ролику у компанії російських зірок

Співак з’явився у кліпі у футболці з хештегом #всеммир

Олег Винник взяв участь у російській акції Всем мир, яка закликає людей до мирного життя.

Як повідомляється, мета проєкту – об’єднання людей і заклик до мирного співіснування.

У кліпі взяли участь відомі особистості російської естради, які закликають «всіх виступити за мир». Серед них – український співак Олег Винник. У флешмобі також узяли участь російські артисти, які підтримують політику Путіна й анексію Криму.

Співак з’явився у кліпі у футболці з хештегом #всеммир. Своє відеозвернення Олег Винник розпочав зі слів легендарного хіта Вовчиця:

«Знає про вірну любов лісове озерце, плаче нічної пори одиноке серце. Я не хочу, щоби батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоби молоді дружини ставали вдовами. І я не хочу, щоби страждали діти. Давайте не забувати, що ми прийшли в цей світ, щоби навчитися любити, а не відбирати життя один в одного. Усім мир!», - сказав Винник.

У ролику знялися такі російські знаменитості, як Валерій Сюткін, Олексій Кортнєв, Зара, Володимир Познер, Ігор Крутой, Тамара Гвердцителі, Валерія, Дмитро Маліков, Нона Гришаєва та інші.

У прес-службі співака повідомили, що його участь у російському ролику була спрямована на те, щоб підтримати міжнародний проект, який був запущений в Міжнародний день миру. Рішення долучитися до акції не суперечить життєвій позиції артиста.

Оскільки, за умовами проекту, учасник повинен був самостійно зняти на камеру те, що він хоче сказати на захист миру на планеті і вимовити фразу Всім Мир рідною мовою.