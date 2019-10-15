Виписав копійчану премію - отримав два з половиною роки. На Хмельниччині суд виніс вирок колишньому голові села



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Проти експосадовця свідчили у суді дев’ять місцевих депутатів

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним колишнього Староушицького селищного голову Андрія Котульського за ч. 2 ст. 191 КК України («Привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем») і призначив покарання у вигляді двох років шести місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на два роки.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 30 вересня.

За даними досудового розслідування, на початку січня 2016 року діючий селищний голова підробив рішення місцевої сесії стосовно власного щомісячного преміювання у розмірі 800 грн. Загалом, протягом січня-травня 2016 року він отримав 4 тис. грн премії.

У суді обвинувачений Котульський не визнав свої вини і заявив, що на сесію 8 січня 2016 року питання його преміювання виносилось представниками бюджетного комітету і для цього начебто робилась перерва в роботі сесії для визначення суми премії.

Натомість слова обвинуваченого повністю спростували свідчення дев’ятьох депутатів ради, котрі повідомили, що питання щодо преміювання голови селищної ради на розгляд сесії не виносилося та не розглядалось.

Також у судовому засіданні секретар Староушицької селищної ради зазначила, що через декілька днів після сесії, обвинувачений надав їй усну вказівку про виготовлення рішення №7 «Про преміювання селищного голови протягом бюджетного 2016 року», а також зобов`язав внести зміни до протоколу сесії, дописати в порядок денний питання про преміювання.

Додамо, що покарання у вигляді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.