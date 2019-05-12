Випускникам презентували віртуального помічника з підготовки до тестів ЗНО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підготуватися до ЗНО тепер можна, граючи у комп’ютерну гру

Програма, яку розробила громадська спілка «Освіторія», допомагає школярам підтягнути знання з необхідних предметів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кіровоградщина, школа в селі Добровеличківка. Старшокласники схвильовані — чекають у гості кумирів із серіалу «Школа». Зірки приїхали з просвітницькою метою — розповісти про цей проект. Для проходження інтелектуального квесту учні діляться на дві команди та відповідають на запитання з різних предметів. Квест — частина навчальної програми, котра діє вже чотири роки, а віднедавна доповнена елементами гри.

«Ми часто чуємо від батьків і від учнів, від учителів про те, що сучасні діти більше часу люблять проводити в соціальних мережах. Ми вирішили не боротися з цим, а навпаки — взяти собі це на озброєння і зробити новий погляд на навчальний процес», — пояснюють автори ідеї.

Реєструючись, учень обирає собі героя — бетмен, равлик, вампір або ж пірат. Далі гравці проходять тести, дивляться лекції та вебінари. За це отримують віртуальні гроші — «вчибакси». Відтак, жартує 11-ти класниця Юля Степаненко, завдяки онлайн-курсам можна стати мільйонером. За рік дівчина успішно пройшла 80 рівнів.

«Це просто набагато простіше, ніж коли ти читаєш підручник. Так ти розумієш цю інформацію, ти її засвоюєш, але це не так відкладається, як перегляд цих вебінарів в такій ігровій формі — це набагато простіше і цікавіше», — каже вона.

Знання з математики підтягує 16-річний Святослав Тупчієнко. У навчальній грі він теж рік, готується вступати на маркетолога.

«Спочатку поставився дещо скептично, але потім, коли з нею попрацював, це дійсно мені допомогло підтягнути деякі свої предмети, особливо ті, які я здаю на ЗНО», — зізнався юнак.

Таке навчання затягнуло і зіркових гостей, які зізналися, що конкуренція та бажання бути кращим є дієвою мотивацією. Кількість зароблених «вчибаксів» засвідчила: обидві команди добровеличківських старшокласників до ЗНО готові.