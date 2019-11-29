Виробники одягу хочуть скасувати Чорну п'ятницю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел

Чому Чорну п'ятницю хочу зробити зеленою

Більш ніж 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масових закупівель у Чорну п'ятницю.

Головна причина такого кроку - захист довкілля. Вони організували кампанію «Зробимо п'ятницю знову зеленою», в межах якої пояснюють, що знижки та акції спонукають людей купувати речі, які їм не потрібні.

Натомість вони пропонують людям присвятити 29 листопада цього року перегляду речей у своїх шафах: подивитися, який одяг вони можуть полагодити, продати або віддати на переробку.

Консорціум підприємств роздрібної торгівлі Великої Британії (BRC) не погоджується з такою позицією. Там вважають, що Чорна п'ятниця дає змогу купувати товари, які інакше люди не могли б собі дозволити.

Команда активістів складається переважно з французьких брендів. Головний ініціатор - Ніколас Рор, один із засновників Faguo - компанії з виробництва одягу. «Сучасний процес споживання - дуже спотворений. Люди купують не тому, що їм це потрібно, а тому що підпадають під вплив і маніпуляції. Ми ж хочемо, щоб вони зосередились на тому, що вже мають у своїх шафах, і купували лише те, що дійсно необхідно».

Як відомо, остання п'ятниця листопада в усьому світі - день неймовірних акцій та знижок на всі товари. Розпродаж зазвичай триває 24 години. Сама ідея зародилася в США. В американському бухобліку прибуток позначають чорним кольором, а збиток - червоним. Чорна п'ятниця – «прибуткова п'ятниця», тому й отримала таку назву. Адже лише в дні розпродажу магазини заробляють більше грошей, ніж їм доводиться витрачати.

Джерело: ВВС Україна