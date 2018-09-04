Виші Британії закликають спростити візові правила для іноземних студентів



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Британські університети хочуть збільшити кількість іноземних студентів

В університетах кажуть, що інакше іноземні студенти, які приносять 26 млрд фунтів стерлінгів в економіку Британії, обиратимуть виші США, Канади і Австралії

Лідери університетів закликають внести зміни до візової системи Великої Британії, щоб дозволити іноземним студентам залишатися і працювати протягом двох років після закінчення університету.

Про це пише BBC.

Університети кажуть, що інакше іноземні студенти, які приносять 26 млрд фунтів стерлінгів в економіку Британії, будуть обирати виші США, Канади і Австралії.

Дослідження показали, що Австралія вже обганяє Велику Британію і є другим за обсягами місцем призначення іноземних студентів.

Уряд заявив, що немає обмеження на законну кількість іноземних студентів.

У цьому місяці консультативний Комітет з міграції, який дає уряду незалежні рекомендації щодо імміграції, повинен повідомити про вплив іноземних студентів, які нині час вважаються вихідцями з-за меж Великої Британії і Європейського союзу.

Раніше уряд відхилив заклики виключити іноземних студентів з числа мігрантів.

США, Австралія та Канада дозволяють іноземним студентам працювати після закінчення навчання.

Студенти можуть залишитися після закінчення навчання у Великій Британії. Але є обмеження щодо того, скільки повинні заробляти випускники, терміни для переходу на роботу і вимоги до спонсорства, - і університети хочуть менш обмежений підхід.

«Випускники можуть залишитися, якщо вони отримують роботу відповідного рівня, проходять стажування або подають заявку на створення бізнесу у Великій Британії. Аспіранти також можуть залишитися на додатковий рік, щоб отримати досвід роботи або стати підприємцем», - заявила прес-секретар МВС Великої Британії.

Раніше міністерство внутрішніх справ Великої Британії (Home Office) оголосило пом'якшення вимог візової категорії Tier 4 для іноземних студентів з 25 країн.