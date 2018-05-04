Віталій Скоцик: Адмінресурс використовується владою на 100%

«Опір старої політичної системи вже не переможе політичну самоорганізацію», - впевнений лідер Аграрної партії

Влада готова боротися з конкурентами будь-якими способами - це показали вибори, які пройшли на минулих вихідних. Про це в ефірі ObozTV заявив лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик. «Аграрна партія на виборах 29 квітня боролася як з «мішками грошей» так званої опозиції, так і з адмінтиском. Наші конкуренти платили



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«Опір старої політичної системи вже не переможе політичну самоорганізацію», - впевнений лідер Аграрної партії

Влада готова боротися з конкурентами будь-якими способами - це показали вибори, які пройшли на минулих вихідних.

Про це в ефірі ObozTV заявив лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.

«Аграрна партія на виборах 29 квітня боролася як з «мішками грошей» так званої опозиції, так і з адмінтиском. Наші конкуренти платили кандидатам по 15-30 тисяч гривень, щоб вони відмовилися від кампанії, не кажучи вже про роздачу грошей виборцям», - підкреслив політик.

Крім того, під час передвиборної гонки Аграрна партія України заявляла про те, що кандидатів від політичної сили шантажували і навіть залякували фізичною розправою.

Скоцик наполягає на тому, що більшість партій парламенту не мають в своїй основі ніякої структури. Не має її і БПП, який на відміну від інших політичних сил, може замінити її адміністративним ресурсом.

«Партія влади використовувала повним ходом адмінмашину. Хочу підкреслити, що голови держадміністрацій вже не держслужбовці, а політичні призначенці, так що БПП використовував структуру держадміністрацій замість відсутньої партійної. Перемога наших кандидатів і стабільне зростання нашого рейтингу - це підтвердження того, що опір старої політичної системи вже не переможе політичну самоорганізацію», - резюмував лідер Аграрної партії.

Нагадаємо, 29 квітня відбулися вибори в в об’єднаних територіальних громадах в 17 областях України. За попередніми підрахунками, симпатії виборців розподілилися наступним чином: БЮТ - 35%, БПП - 27%, Аграрна партія України - 15%.