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    Війна на Донбасі: бойовики тричі порушували «тишу», поранений український військовий

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    Війна на Донбасі: бойовики тричі порушували «тишу», поранений український військовий

    Бойовики застосували міномети 82-го калібру

    Російські окупаційні війська станом на 18.00 середи, 11 грудня, тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли укріплень Об'єднаних сил: біля Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

    Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ: неподалік Зайцевого – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

    11 грудня поранення внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

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