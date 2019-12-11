Війна на Донбасі: бойовики тричі порушували «тишу», поранений український військовий



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Бойовики застосували міномети 82-го калібру

Російські окупаційні війська станом на 18.00 середи, 11 грудня, тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли укріплень Об'єднаних сил: біля Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.