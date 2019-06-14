Війна на Донбасі: шість ворожих обстрілів, поранено одного бійця



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Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із забороненої зброї

Від початку доби, 14 червня, російські окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого поранення отримав один військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

«Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерії 122 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: тричі в районі населеного пункту Мар’їнка, з напрямку Олександрівка та Трудівський – зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти здійснили три обстріли: в районі населеного пункту Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Попасної, з напрямку Калинове-Борщувате – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; біля Новгородського, з напрямку населеного пункту Широка Балка – з автоматичних гранатометів.

«Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення», - наголосили у штабі.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.