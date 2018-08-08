Військкомати вже готуються до осіннього призову



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За інформацією штабу Сухопутних військ, проводиться детальний аналіз облікових даних про кількісний і якісний склад призовників

В Україні відбувається підготовка у військових комісаріатах до осіннього призову на строкову військову службу до Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

«В обласних та Київському міському військових комісаріатах продовжується підготовка до успішного проведення призову молодого поповнення Збройних Сил України», — розповіли у прес-службі.

За інформацією штабу Сухопутних військ, проводиться детальний аналіз облікових даних про кількісний і якісний склад призовників, які проживають у кожному районі, та області (місті) в цілому, організовано проведення всебічного та поглибленого вивчення призовників, які підлягають черговому призову.

«До роботи з вивчення особистих якостей призовників, особливостями добору поповнення для режимних частин, порядком проведення бесід і заповнення листків вивчення та іншими питаннями, залучаються найбільш досвідчені робітники військових комісаріатів, викладачі допризовної підготовки навчальних закладів та офіцери запасу», — зазначили у прес-службі.

Водночас, за даними штабу, призовників, які рішенням районних (міських) призовних комісій визнані тимчасово непридатними до строкової військової служби строком до 6 місяців, підлягаючих черговому призову викликають до військових комісаріатів та направляють на лікування з визначенням строків його завершення.

У штабі Сухопутних військ ЗСУ додали, що згідно з указом президента України, у жовтні 2018 року розпочнеться призов громадян України на строкову військову службу.