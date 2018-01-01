Військові у Сирії збили російський безпілотник

Вартість одного БПЛА «Форпост» становить 900 млн рублів

Ісламістське угруповання противників Асада «Нур-ад-дін Аз-Зенкі» збило російський безпілотник на північному сході провінції Хама, де тривають важкі бої з прибічниками сирійського режиму. Про це повідомляє з посиланням на сирійські опозиційні ЗМІ група розслідувачів Conflict Intelligence Team. «На



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Вартість одного БПЛА «Форпост» становить 900 млн рублів

Ісламістське угруповання противників Асада «Нур-ад-дін Аз-Зенкі» збило російський безпілотник на північному сході провінції Хама, де тривають важкі бої з прибічниками сирійського режиму.

Про це повідомляє з посиланням на сирійські опозиційні ЗМІ група розслідувачів Conflict Intelligence Team.

«На опублікованій світлині видно фрагмент крила безпілотника, схожий на деталь російського БПЛА «Форпост», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що згідно з контрактом на постачання комплексів «Форпост» 2011 року, вартість одного комплексу (у складі наземної станції і трьох БПЛА) становила 900 млн рублів.

Як відомо, в травні 2015 року сили АТО збили на Донеччині російський тактичний безпілотник «Форпост».

Як повідомляли тоді в СБУ, БПЛА «Форпост» виробництва ВАТ «Уральський завод цивільної авіації» (РФ) створювався у рамках міжнародного контракту. Кожний комплекс складається з наземної станції керування і трьох безпілотників.