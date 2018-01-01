Військові у Сирії збили російський безпілотник
- Сьогодні, 20:45
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Вартість одного БПЛА «Форпост» становить 900 млн рублів
Ісламістське угруповання противників Асада «Нур-ад-дін Аз-Зенкі» збило російський безпілотник на північному сході провінції Хама, де тривають важкі бої з прибічниками сирійського режиму.
Про це повідомляє з посиланням на сирійські опозиційні ЗМІ група розслідувачів Conflict Intelligence Team.
«На опублікованій світлині видно фрагмент крила безпілотника, схожий на деталь російського БПЛА «Форпост», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що згідно з контрактом на постачання комплексів «Форпост» 2011 року, вартість одного комплексу (у складі наземної станції і трьох БПЛА) становила 900 млн рублів.
Як відомо, в травні 2015 року сили АТО збили на Донеччині російський тактичний безпілотник «Форпост».
Як повідомляли тоді в СБУ, БПЛА «Форпост» виробництва ВАТ «Уральський завод цивільної авіації» (РФ) створювався у рамках міжнародного контракту. Кожний комплекс складається з наземної станції керування і трьох безпілотників.
Максимальна злітна маса БПЛА - 454 кг; максимальна вага корисного навантаження - 100 кг; довжина - 5,85 м; розмах крил - 8,55 м; робоча швидкість - 126-148 км\год.; практична стеля - 5797 м; тривалість польоту - 17,5 год.; максимальна дальність дії системи - 250 км.
Безпілотники вироблялися в 2011-2013 роках, і в їх комплект входили відео та інфрачервоне обладнання, яке дозволяє передавати інформацію в фото- і відеорежимах оператору комплексу.