Військовим радникам ОБСЄ показали докази російської агресії на Донбасі



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В ознайомчій поїздці до зони ООС взяли участь 13 військових радників країн-учасниць ОБСЄ

Група військових радників країн-учасниць ОБСЄ відвідала зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомилася з аспектами російської агресії проти України.

Про це повідомив представник Міноборони України Борис Семишкур.

Військовим радникам продемонстрували зразки зброї РФ, виявленої на території України, які є на озброєнні виключно російської армії, зазначив Семишкур.

«Зокрема, були представлені докази активного використання РФ на Донбасі таких систем, як БПЛА «Орлан-10», комплекс РЕБ «Леєр-3», БПЛА «Тахион», «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-4», «Форпост», «№2166 – Topographer». Наведені системи неодноразово фіксувалися у зоні конфлікту», – повідомив представник Міноборони.

В ознайомчій поїздці до зони ООС взяли участь 13 військових радників країн-учасниць ОБСЄ – з Австрії, Грузії, Канади, США, Молдови, ФРН, Румунії, Франції, Швеції, Польщі, Литви, Туреччини та Фінляндії.