Військовий експерт: Росія розглядає Україну як полігон для розмови із Заходом



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Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак

Затримання суден в Азовському морі є відповіддю Заходу на посилення санкцій, - Бадрак

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак переконаний, що нинішнє загострення, ескалація військового протистояння з РФ, збільшення нападів на суходолі і посилення загроз з моря є підтвердженням того, що Росія розглядає Україну як полігон, як можливість і продовження розмови із Заходом. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Можливості застосувати воєнний важіль у Росії є. Сили у нас і у них неспівставні, особливо на морі. Але питання лежить в іншій площині. Попри доброзичливе ставлення до Путіна самого Трампа Білий дім закручує гайки і все ж таки посилює санкції. Дивлячись на оборонний сектор ми бачимо, що Росія втрачає і втрачає. Звичайно, Москва шукає асиметричні можливості для відповіді Заходу. Як раніше за часів СРСР, так і нині ці можливості Росія знаходить не у прямій конфронтації із Заходом, а у третіх країнах», - пояснив експерт.

Бадрак уточнив, що затримання суден в Азовському морі є відповіддю Заходу на посилення санкцій. Росія може діяти безвідносно до політичних подій, але завжди хвилі загострення відбуваються у відповідь (наприклад, через санкції). Або коли РФ захоплює українців, судить їх як Олега Сенцова чи Романа Сущенка.

«Це заготовка козирів для того, щоби потім під час переговорів їх пред’явити. На жаль, є у цьому одна стала проблема, яка дозволяє Росії це робити. Українське військово-політичне керівництво досить повільно і невміло працює у напрямку посилення оборонного потенціалу, підготовки до війни. Невірна парадигма розбудови війська, кадрові проблеми, відсутність ознак системного переозброєння в сукупності створюють додаткові можливості для Кремля», - зазначив Бадрак..

Військовий експерт навів один із прикладів: військова допомога США, поповнення наших ВМС катерами могла би відбутися у червні-липні минулого року (Україна і США працюють над заключенням угоди, за якою США передадуть нашій державі два американські катери класу «Айленд»). Отже, можна зрозуміти, наскільки великим є відставання в імплементації рішень. І подібних прикладів багато.

А затягування відбувається, на думку експерта, через нездатність України швидко ухвалювати рішення і переформатовуватися. «У нас досі будь-які такі речі відбуваються через спецекспортерів. А американська сторона вимагала, щоби все йшло напряму – через Міноборони», - резюмував Бадрак.