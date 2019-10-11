Влада Канади готова розширити санкції проти Росії



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Канада й надалі застосовуватиме «санкції Магнітського» проти російських посадовців за порушення прав людини

Канада не вагатиметься в посиленні санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно.

Про це йдеться у відповіді правлячої Ліберальної партії Канади на запит Конгресу українців Канади.

«Під час перебування в уряді Ліберальна партія була однозначною у своїй готовності запроваджувати санкції на багатьох російських осіб та цілі сектори. Якщо нас переоберуть та ми матимемо підстави вважати, що посилення санкцій є виправданим й необхідним для припинення російської агресії чи поведінки, то не вагатимемося у запровадженні додаткових обмежувальних заходів», - зазначається у документі.

У партії канадського прем’єра Джастіна Трюдо також пообіцяли не згортати застосування «акту Магнітського» проти порушників прав людини по всьому світу.

«Досі наш уряд шляхом застосування закону Магнітського за грубі порушення прав людини запровадив санкції проти 30 росіян. Коли це виправдано, найбільш доцільно та ефективно, ми й надалі застосовуватиме «санкції Магнітського» проти російських посадовців за порушення прав людини», - запевнили у Ліберальній партії.

Як повідомлялося, російський адвокат Сергій Магнітський загинув у Росії 16 листопада 2009 року, перебуваючи під арештом, після викриття корупційних дій вищого керівництва держави. США ще у 2012 році запровадили санкції проти російських чиновників, яких підозрюють у порушенні прав людини. Згодом подібний закон ухвалив Європарламент, Естонія та Велика Британія.

Позаминулого року подібне законодавство, яке однак, не обмежувалося Росією, а поширювалося на порушників прав людини та корупціонерів по всьому світу, набуло чинності і в Канаді.

Джерело: Укрінформ