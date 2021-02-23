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    Влада Канади ще на два місяці подовжила заборону на в’їзд іноземців

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    Влада Канади ще на два місяці подовжила заборону на в&rsquo;їзд іноземців - Влада Канади ще на два місяці подовжила заборону на в’їзд іноземців
    Влада Канади ще на два місяці подовжила заборону на в’їзд іноземців

    Обмеження на в’їзд іноземців до Канади не з території США продовжено до 21 квітня 2021 року

    Канада продовжила заборону на в’їзд до країни більшості іноземців ще на два місяці до 21 квітня.

    Про це повідомив міністр громадської безпеки Канади Біл Блер в Twitter.

    «Наш уряд ніколи не вагатиметься вживати рішучі кроки, необхідні для підтримки канадців у безпеці від нових різновидів Covid–19. Обмеження на в’їзд іноземців до Канади не з території США продовжено до 21 квітня 2021 року», – зазначив Блер.

    Як повідомлялося, раніше Канада продовжила заборону на перетин кордону з території США, яка діятиме щонайменше до 21 березня 2021 року.

    Станом на вечір понеділка на території Канади було трохи понад 31 тис. активних випадків перебігу Covid–19. Від початку пандемії недуга забрала 21 674 життів канадців.

    За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112,259,555 випадків захворювання на Covid–19, зокрема 2,485,323 летальних, одужали 87,784,784 людини.

    Теги: США Канада влада
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