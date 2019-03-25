Внаслідок авіаудару США в Афганістані загинули 10 дітей



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НАТО підтвердило факт ударів, проте відмовилося поки брати відповідальність за смерть цивільних

Представництво ООН в Афганістані заявило в понеділок про те, що внаслідок американського авіаудару на вихідних загинуло 10 дітей та 3 дорослих.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Удар був нанесений в рамках боїв за Кундуз між Талібаном та афганськими військовими за підтримки США, який тривав 30 годин.

Загиблі були вимушеними переселенцями із іншої провінції Афганістану.

Речниця місії НАТО в Афганістані Дебра Річардсон підтвердила факт американських ударів в районі Кундуза, проте відмовилася підтвердити факт смерті цивільних.

Раніше в лютому ООН у доповіді повідомило про рекордну із 2014 року кількість загиблих від авіаударів і саморобних вибухових пристроїв протягом минулого року.

Раніше повідомлялося, що на півдні Афганістану 23 березня на святкуванні Дня фермера на стадіоні у місті Лашкаргах у провінції Гільменд сталися два вибухи. На публічному заході були присутні близько тисячі людей.