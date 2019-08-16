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    Вночі у Чернівцях горів керамічний завод

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    На керамічному заводі в Чернівцях сталася пожежа - Вночі у Чернівцях горів керамічний завод
    На керамічному заводі в Чернівцях сталася пожежа

    Рятувальникам знадобилася година, аби загасити вогонь

    У Чернівцях у ніч на п'ятницю сталася пожежа на керамічному заводі. Відео з місця події опублікувала на своїй сторінці у Facebook секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради Антоніна Бабюк.

    «Горить... знову. Калічанка (мікрорайон міста - ред.)», - повідомила вона.

    На уточнююче запитання, що саме горить, Бабюк зазначила: «Кахельний завод».

    Площа пожежі була чималою, дим охопив усю вулицю і простягався до Машзаводу. 

    Пожежа виникла близько 22:00. Рятувальникам знадобилася година, аби загасити вогонь.

    Будівля була покинутою. Рештки її оснащення давно розікрали, а місце облюбували безхатьки. 

     

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