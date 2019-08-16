Вночі у Чернівцях горів керамічний завод



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На керамічному заводі в Чернівцях сталася пожежа

Рятувальникам знадобилася година, аби загасити вогонь

У Чернівцях у ніч на п'ятницю сталася пожежа на керамічному заводі. Відео з місця події опублікувала на своїй сторінці у Facebook секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради Антоніна Бабюк.

«Горить... знову. Калічанка (мікрорайон міста - ред.)», - повідомила вона.

На уточнююче запитання, що саме горить, Бабюк зазначила: «Кахельний завод».

Площа пожежі була чималою, дим охопив усю вулицю і простягався до Машзаводу.

Пожежа виникла близько 22:00. Рятувальникам знадобилася година, аби загасити вогонь.

Будівля була покинутою. Рештки її оснащення давно розікрали, а місце облюбували безхатьки.