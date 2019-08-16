Вночі у Чернівцях горів керамічний завод
На керамічному заводі в Чернівцях сталася пожежа
Рятувальникам знадобилася година, аби загасити вогонь
У Чернівцях у ніч на п'ятницю сталася пожежа на керамічному заводі. Відео з місця події опублікувала на своїй сторінці у Facebook секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради Антоніна Бабюк.
«Горить... знову. Калічанка (мікрорайон міста - ред.)», - повідомила вона.
На уточнююче запитання, що саме горить, Бабюк зазначила: «Кахельний завод».
Площа пожежі була чималою, дим охопив усю вулицю і простягався до Машзаводу.
Пожежа виникла близько 22:00. Рятувальникам знадобилася година, аби загасити вогонь.
Будівля була покинутою. Рештки її оснащення давно розікрали, а місце облюбували безхатьки.